美國總統拜登簽署了1.9兆美元的紓困方案之後，之前由長債殖利率上揚所引發的市場震盪已趨緩，在科技股與景氣循環股的聯手帶動下已明顯收斂，不但讓美股在上周收復失土，就連外資在亞洲也開始出現策略性的布局，在亞股當中，除了大陸與韓國再次出現明顯的資金淨流入之外，各地股市也是漲多跌少。

根據統計，上週外資對韓國股市大幅買超18.76億美元，高居亞股之冠，另對大陸股市亦買超10.23億美元，且另一方面對台股賣超也收斂到0.21億美元。雖然外資對東北亞態度不一，但大陸股市受到政策調整與高價股回檔的影響，大盤在上週下挫2.21％，反觀台、韓股市指數在上周卻分別上漲2.52％與0.92％，顯示亞洲科技股的震盪逐漸趨緩。

東協股市在上周的表現與東北亞相似，雖然印尼、菲律賓與越南依舊承受外資賣超壓力，但除了菲律賓外，其餘東協股市在上週皆以上漲作收。至於印度股市上周吸引2.93億美元的外資淨流入，股市也上漲0.76％，顯示印度2021年的財稅改革，對當地股市的積極作用仍在發酵中。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，投資人可能還處在科技股震盪的氛圍中，但根據歷史經驗，自Nasdaq 100指數在1985年掛牌交易以來，指數從高點修正10％的次數高達40次，但之後的半年，該指數的平均漲幅達15.9％，一年後的平均漲幅更達到24.5％，顯示科技股即使出現了技術性的賣壓，但其修復的能力卻十分強勁。

林雅慧表示，在拜登簽署了1.9兆美元的紓困方案後，搭配行政當局宣稱計畫要在5月前讓全美成年人完成接種疫苗的目標，使得市場預期美國今年的經濟增長力道可能會勝過大陸，並帶動全球經濟進一步復甦；這也使得週期性股票在近期出現價格大漲，並反映在亞洲的大陸、印度、韓國、台灣，甚至東協相關類股上。

林雅慧指出，全球股市現在已經出現了輪動效應，對亞股投資者來說，現階段採用區域型的策略分批配置，反而有機會掌握成長型股票與價值型股票的輪動效應。

摩根中國A股型產品經理張致寧分析，過往在農曆年前，中國人行都會釋放資金供應中小企業的需求，因此市場自然預期年後會出現人行回收資金的預期，再加上香港不久前宣布調升股市印花稅、北京官方也針對大型電商龍頭開罰等政策的干擾，使得大陸股市自農曆年後出現較大調整。

張致寧指出，大陸最新經濟數據顯示該國出口增長強勁、信貸數據也優於預期，證實了人行貨幣政策快速轉向的機會極低；此外，工業生產者價格指數(PPI)也已擺脫通縮，根據過往經驗，此數據反彈將同步帶動大陸工業企業與新興市場營業利潤率，顯示大陸股市仍有進一步上揚空間。

(工商 )