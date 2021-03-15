民進黨台北市議員王世堅和前桃園市議員王浩宇近日再度因為藻礁公投議題槓上，2人動態引起各界關注。王浩宇14日深夜在臉書上自爆，有媒體問他是否會到台北市中山、大同區選議員？並指有地方人士爆料，他與王世堅互槓是想取代民進黨發言人顏若芳在當地的位置，讓他感到一頭霧水，而王浩宇也吐露心聲，指自己未必要從政，他更呼籲大家不要挑撥他和顏若芳的關係。

王浩宇14日晚間在臉書上表示，他唱歌唱到一半的時候，突然接到媒體來電詢問，「議員，你會到中山大同選議員嗎？」，還拿地方上的民調給他看，說有地方人士爆料，他之所以跟王世堅互打，是想取代中山大同顏若芳的位置，王浩宇聽完之後，感到一頭霧水，「中山是中山捷運站那邊嗎？」

王浩宇指出，從自己卸任議員到現在，有太多人在幫他找工作，但他認為，現階段最重要的工作就是把自己的公司經營好，多賣一點除臭襪、無敵傘、內褲。王浩宇坦言，也因為這樣，這禮拜大概有10個政論節目找他上通告，但他都決定留在台東沒有回去，「如果做生意更開心，何必一定要從政？」

王浩宇也呼籲，「拜託不要挑撥我跟顏若芳的關係」，並指顏若芳是一個口才很好、邏輯清晰的年輕人，祝福她2022重返議會，「這次委屈了，下次我絕對挺爆」。

「議員，你會到中山大同選議員嗎？」 晚上唱歌唱到一半，突然接到某網媒記者電話，還拿地方上的民調給我看，說有地方人士爆料說我之所以跟王世堅互打，是想取代中山大同顏若芳的位置，我聽完之後一頭霧水。 「中山是中山捷運站那邊嗎？」 從我卸任議... 由王浩宇發佈於 2021年3月14日 星期日

(中時新聞網)