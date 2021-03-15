女網友公布兩人IG對話，涉性侵男醫師曾向她表示，「改天一個人來馬偕約一下。」（翻攝當事人臉書）

一位曾就讀醫學大學的女網友發文控訴遭同校畢業、目前在台北馬偕醫院擔任主治醫師的學長性侵，該名學長趁她到馬偕看診時，帶進醫院樓梯間伸出狼爪。「我萬萬沒想到，他那身潔白長袍所遮掩的，是一頭原始的惡魔。」女網友更進一步公布兩人IG對話，學長曾向她說：「改天一個人來馬偕約一下。」

女網友今（15日）在臉書控訴遭同校學長性侵後身心受創，沒想到發文引來學長私訊，揚言提告妨害名譽。女網友隨後重新發文，並附上兩人IG對話。學長表示，「改天一個人來馬偕約一下」，女網友問「約吃飯嗎？」學長回應「哈哈，妳覺得我想約什麼」，還附上一個惡魔表情符號，女網友連忙婉拒，「不可以啦，我有男友」，隨後將學長封鎖。

女網友自述，她就讀大學時，透過學生交友軟體認識這名同校畢業的學長。由於學長年紀輕輕就當上放射科主治醫師，令她相當崇拜，兩人聊天時光好不快樂，「但我萬萬沒想到，他那身潔白長袍所遮掩的，是一頭原始的惡魔。」

有一次，女網友前往台北馬偕醫院看診，候診時順便到學長診間外聊天，學長突然問「我帶妳去一個神祕的地方，妳肯定沒去過。」卻不顧反對，把她帶到大樓角落樓梯間，伸出狼爪，完事後甚至留下一句「妳的技術不錯欸。」

女網友的自白文章發布在個人臉書及社團「爆廢1公社」，針對其他網友質疑，她指出，當時兩人身處在需要刷門禁卡的樓梯間，周圍沒有監視器，由於擔心對方有過激舉動，才不敢大聲呼救。同時，她也出示遭性侵罹患創傷後症候群（PTSD）的醫師診斷證明，強調手邊有證據，整起案件已進入偵查程序，交給律師與警方處理，男友和家人都陪伴著她。

對此，台北馬偕醫院表示，該醫師於調查過程說明，對方當日因於精神科候診多時並與其聯絡，遂帶其至安靜處聊天10餘分鐘，絕無發生任何對方於網路訴說之行為。

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整起事件陷入各說各話，已進入司法程序，台北馬偕醫院也啟動調查。（翻攝當事人臉書）

(中時新聞網)