民進黨已婚立委王定宇與同黨發言人顏若芳的同居疑雲持續延燒，事件爆發第6天，王定宇首度現身回應表示，顏若芳套房他也不想租了，8000元房租只有一個床位很貴，之後還要「再找」。民眾黨美女發言人楊寶楨今(15日)表示，在台北用8千元分租還嫌貴，典型得了便宜還賣乖，實在聽不下去，要不要考慮回去住免費的立委會館？

王定宇今早受訪表示，對於租房爭議的相關問題他第一時間就回應了，就是單純分租狀況，從一開始到現在太太家人都很清楚，這幾天也看了事情的發展，讓媒體朋友花了很多時間，他覺得「很不好意思」，租屋的事情應該告一段落，他也不再租了，他太太從租屋到不租都清楚。

被問到之後如何解決居住問題，王定宇說，他之前就找了好幾個地方，顏若芳的地方是其中一，之後還會再找，8000元對他來講很貴，只有一個床位而已。

對此，楊寶楨15日在臉書發文質疑，法定立委薪資每月19萬，而王定宇在台北用八千元分租還嫌貴，更何況含司機兼送早餐，他知不知民間疾苦？委員要不要考慮回去住免費的立委住宿會館，別再委屈自己到處找房了。她感嘆，王委員是「得了便宜還賣乖」，實在聽不下去。

網友也紛紛批評王定宇，「傲慢的政客，還想選台南市長」、「他不租了...那其他人去租可以有8000含接送早餐價？想租的人手腳要快」、「申請了立院免費宿舍不住，說租金8000覺得貴，這種說詞他都不會覺得自己很矛盾，真是厲害」。

(中時新聞網)