通訊軟體LINE今發生突發狀況，不少安卓（Android）用戶反映，下午開始只要選貼圖，LINE就會出現閃退、重啟，就算把app刪除再重新下載、安裝，都沒有用，網友抱怨連連、陸續回報災情。據了解，疑似是Android版本的問題，更新後狀況已大幅改善；至於IOS則沒有這個情形。

LINE台灣表示，今天上午Android裝置更新至LINE 11.3.1版本後，部分用戶遇到貼圖功能閃退或異常，相關部門已加速處理中，造成用戶不便，敬請見諒。

今午過後，網路上開始出現網友反映「LINE出事了」，許多人分享自身使用經驗，LINE聊天聊到一半，如果想選貼圖，app就會自動閃退、重啟，讓人相當困擾。有網友表示，若純文字其實OK；至於貼圖，試過幾個方法仍無法改善，索性移除，不料重新安裝後還是一樣。

網友上PTT抱怨，手機版的LINE出問題。（翻攝PTT）

「作業系統與Line皆已更新到最新版本」，網友分享解答，雖然不知道是什麼原因，但只要更新至最新版本，相關問題可獲得改善，「是逼我改用IOS嗎」、「差點錯怪我新下載的貼圖」、「LINE聊天不能發貼圖真的差很多欸」。

(中時新聞網)