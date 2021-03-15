生泰上櫃股票 3月16日暫停交易 18:372021/03/15 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心15日表示，生泰合成工業公司（1777）上櫃有價證券自3月16日起暫停交易。 生泰合成工業公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自3月16日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 大世科股票 3／15預收款券 鹿港5月22日迎龍王 慶端陽活動開跑 (工商 ) #生泰 #工業 #公司 #合成 #上櫃股票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》華泰去年每股虧0.48元 今年拚轉盈 10:512021/03/15 財經 上周成交占比 半導體37％居冠 04:102021/03/15 投資理財 《國際金融》期貨上揚 美股可望延續上周創高行情 08:532021/03/15 財經 智慧機械高峰論壇 16日登場 04:102021/03/15 投資理財 今日股市備忘錄 04:102021/03/15 證券．權證 旭東環保15日申請登錄興櫃股票 16:092021/03/15 財經 天擎攜手漢瑞泰 合推MARS智慧管理平台 04:102021/03/15 產業特刊 德麥、元創精密 3／15恢復原融資比率 04:102021/03/15 證券．權證 全球首發獲好成績 沛妍生醫搶攻「顏值經濟」 18:422021/03/15 財經 美長債殖利率走升震盪緩解 陸、韓股市首見明顯淨流入 18:202021/03/15 財經 無畏股海波動 印度股票基金 績效正點 04:102021/03/15 投資理財 財經熱門新聞 美債又爆炸 台積電大咖棄息？專家1句忠告救散戶 - 財經 Fed老大不救？美債殖利率失控 橋水警告指數投資如龐式騙局 - 財經 股東會＋融券回補潮將至！ 14檔雙高股 蓄勢待發 - 財經要聞 - 工商時報 兇手是誰？衝破6萬美元大關又崩 比特幣暴跌5千美元 - 財經 散裝船運 迎十年高峰 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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