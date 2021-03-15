鳳梨的台語為「旺來」，吃鳳梨也期許自己的好運跟著旺起來！加上最近進入鳳梨盛產期，台灣有名又好吃的鳳梨享譽世界，位於南台灣的高雄也是盛產之地，福容大飯店高雄店順勢推出「好運旺起來」壽星套餐，希望能吸引壽星們的目光。

壽星套餐，每桌8,888元+10％，生日當天用餐打9折，當月壽星也能打95折。餐點結合中式料理的烹飪手法，特別用鳳梨入菜，讓顧客不僅可以品嚐到不同以往的創意鳳梨料理，還能讓自己好運旺一整年！

「好運旺起來」壽星宴席中，全新研發的菜色以「寶島鳳梨起司角」最讓人眼睛一亮，將糯米粉做成的鳳梨形外皮，再用白醬把新鮮的海鮮及香甜鳳梨丁包裹起來，最後以香濃起司做核心。一口咬下，從酥脆外皮到濕潤香滑口感的內餡，一顆小小的寶島鳳梨起司角，擁有多層次的口味感受！「香鳳梅漬小番茄」是道清爽的開胃菜，將小番茄去皮後再加入鳳梨及酸梅醬汁醃漬入味，冰鎮後上桌，就是一道可口的開味菜。

「焗烤鳳梨美玉排」則從最一開始的醃漬醬汁就將鳳梨融入其中，徹底讓鳳梨的酸、甜、香特色都發揮得淋漓盡致，最後再把煎得香脆的蘿蔔糕鋪底，一道創意豬肋排就此呈現！一席豐富的饗宴絕對少不了台灣人最愛喝的湯品，「猴菇蟲草鳳梨燉土雞」用最新鮮的嚴選土雞加上蟲草花及鳳梨，並在裡面加上猴頭菇和佛手瓜燉煮2小時，讓人不但可以喝到屬於鳳梨特有的酸甜滋味，還可以兼顧養生的天然湯品。

福容高雄店行政主廚鄧正中表示，台灣生產的鳳梨不但水份多且甜份也高，在經過烹調的過程後，可以把鳳梨的特殊香氣及豐富營養融入到料理當中，因此藉由現在的盛產季節，來推出不同以往的鳳梨料理，就是要讓前來用餐的顧客有不同的味覺及視覺享受。福容高雄店位於高雄鹽埕區，並臨近愛河河畔，其中以擁有最美麗景色的25樓景觀餐廳最受顧客喜愛，不但可以一邊享用精緻的料理，還可以將高雄港的美麗景緻盡收眼底，讓前來用餐的顧客在視覺及味覺上，都可以一次滿足！

(工商 )