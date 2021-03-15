達方（8163）召開董事會，會中通過2020年第四季與2020年全年財務報表。第四季合併營收為64億元，較上季成長4.7％，較去年同期成長24.1％。歸屬母公司稅後淨利為2.73億元，稅後每股盈餘為0.98元。2020年全年合併營收為223.5億元，年增16.8％；歸屬母公司稅後淨利為9億元，稅後每股盈餘為3.23元。

達方表示，第四季延續第三季市場對於筆記型電腦與自行車的強勁消費需求，公司營收與獲利和上季相當。2020年全球雖飽受新冠疫情襲擾，卻帶動居家辦公、線上教育的NB新興消費，與兼具運動又可保持社交距離的自行車劇增需求，讓公司營收逆勢走揚。2021年第一季受工作天數較少的傳統淡季影響，但各產品線在市場需求殷切下，公司正向樂觀看待營運表現。面對疫情期間的不確定性，達方將從實事求是的精實管理、策略聯盟的展現綜效、與核心事業競爭力的提升三方面積極推動對內精實整合，對外策略聯盟的戰略。從IT與綠能產業中掌握成長契機，並朝擴大事業版圖的方向為公司永續經營增添動能。

此外，公司董事會除通過2020年財務報表，亦通過盈餘分派案，決議每股配發現金股利2.5元。

(工商 )