屏東縣人口年年減少，出生率亦節節下降，但幾個原住民鄉卻逆勢成長，出生率高於全縣平均，亦高於該鄉死亡率，縣府原民處認為，是近年來政府原住民政策日臻完善所致。不過屏東原鄉也呈現「南北差距」，最南的獅子鄉及牡丹鄉出生率及死亡率均遜於屏北、屏中的原鄉。

去年屏東縣出生率為千分之5.54，前4名均被原住民鄉包辦，包括來義鄉千分之11.83、春日鄉千分之11.52、三地門鄉千分之10.81、瑪家鄉千分之10.03，都超過或接近縣平均值的1倍。值得注意的是，這幾個原鄉的死亡率均低於該鄉的出生率，在全縣平均死亡率已近出生率1倍狀況下，非常難得。

原民處認為，政府近年來推出許多原住民政策，對於提升原鄉人口很有幫助。像縣府近年來大力推動原鄉觀光、咖啡等產業，創造更多就業機會，且對年輕人有吸引力，帶動一波青年返鄉，出生率自然提高。

另外政府近年來也在各原鄉設立長照中心、文化健康站，對於增加原鄉長者的身心健康，增強長者的體能及心智，延緩老化及失能很有幫助，死亡率因此減緩。

根據內政部資料顯示，2019年國人平均壽命比2015年多了0.66歲，同時段平地原住民多了0.96歲，山地原住民多了1.46歲，顯示原住民平均壽命增幅高於全國。

不過屏東原鄉也存在「南北差距」，最南端的獅子鄉、牡丹鄉，及位於深山中的霧台鄉，出生率比起屏北、屏中其他原鄉低了不少，而且死亡率也高於出生率，可說是「原鄉中的偏鄉」，因地處偏遠導致這3鄉的交通、就業機會不如其他原鄉，人口吸引力降低。

(中時 )