《台南市新設置畜牧場管理自治條例》草案15日由台南市議會法規委員會進行審查，在關鍵的禽畜場及糞尿資源化設施與民宅、學校等機關距離上，最後決定由1000公尺縮減為500公尺。（莊曜聰攝）

台南市溪北地區近期設置禽畜場頻遭民眾抗議，因彰化以南縣市均訂有畜牧業管理自治條例，南市為農業重鎮卻遲未訂定，導致有外地業者申請前來台南設置，以規避較嚴格的法條，引發地方抗爭不斷，有市議員去年推出《台南市新設置畜牧場管理自治條例》草案，經過2次公聽會後，15日交市議會法規委員會審查，經討論後推出議會版本，關鍵的禽畜場與民宅距離，將由1000公尺縮減為500公尺。

禽畜業在南市農業產值中扮演重要角色，但多年來僅依靠中央法源，未能因地制宜，訂立自治條例加強管理，據了解，包括彰化、嘉義、雲林、屏東等畜牧大縣都另訂條例，規範設置距離、設備及廢棄物處理等細則，且已施行至少3年以上時間。

李宗翰版本的新設畜牧場自治條例草案，規範上更為嚴格，特別是在禽畜場、禽畜糞尿資源化設施與住宅、商店、廠房、機關周界距離至少在1000公尺以上，去年11月舉辦公聽會時，就有業者表示恐因此找不到適合的位址設場，建議新設場只要有符合規定的相關環保設施，可不用拉大距離。

15日市議會臨時會法規委員會針對此法案進行審查，除委員會的穎艾達利、邱莉莉、李宗翰、陳昆和、李啟維等人外，大新營區的議員蔡育輝、沈家鳳也出席表示意見，在禽畜場申請條件、設備規格，以及穩定產銷得暫停受理新設場申請等項目上取得共識，並增加退場機制，也希望市府繼續推動畜牧專區，但在禽畜場距離上各有堅持，最後市府提出的版本得到多數採納，由原先的1000公尺縮減為500公尺。

市議員李宗翰對此表示遺憾，但仍期望新的自治條例能為溪北地區帶來好空氣、新氣象，法規委員會將18日提供審定版本，讓市議會進行黨團協商，19日再進行二、三讀流程。

(中時 )