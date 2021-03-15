大提琴家馬友友接種疫苗後的等待觀察期，不忘拉琴，現場民眾感到驚喜，報以熱烈掌聲。（摘自臉書）

國際知名的大提琴家馬友友，日前在美國麻州校園接種第二劑新冠肺炎疫苗，在15分鐘的等待觀察期，他拿起大提琴坐在角落，自在地演奏巴哈無伴奏組曲、舒伯特的聖母頌等，令一旁的民眾驚喜、感動，報以熱烈掌聲。

馬友友現年65歲，他曾獲得18座葛萊美獎，去年底也才剛來台巡迴演出，他打疫苗的地點位於麻州皮茨菲爾德的社區大學，據了解，由於注射疫苗後需要有一段等待觀察期，還戴著口罩的馬友友，在取得校方同意後，便坐下來演奏，身旁民眾也自在地聆聽、走動，享受音樂。

社區大學在網路上公開馬友友演奏的影片後，也獲得熱烈回響，有網友表示，感謝馬友友慷慨貢獻他的才華，還有網友分享，馬友友的鄰居剛好是他朋友，就在現場聆聽演奏，大感驚喜，還有人表示，「打了疫苗身體受到保護，還有音樂可聽，真的是大放送的幸運。」

事實上，疫情一年多以來，即使國外音樂活動大多中止，但馬友友的演奏從不間斷，他從去年3月開始，發起「安慰之聲」活動，勤快地更新演奏影片，每一段音樂演奏，都是為了醫護人員、為了在各地和疫情奮鬥的人加油，以及悼念受害者。

後來也廣邀他的音樂家朋友接力加入，獲得廣大迴響，有人認為，以馬友友的資歷，在網路上免費拉琴給大家聽，難道不會有所損失嗎？但馬友友認為，在艱難的時刻，演奏音樂能帶給人安慰，不是損失，反而是一大收穫。

(中時 )