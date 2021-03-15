創辦人妍容老師於開幕盛典現場，邀請多位國際品牌代理與百位人氣直播主。（沛妍生醫提供）

全球超過百項幹細胞獨家專利的亞洲沛妍生醫集團日前宣布，結合旗下國內外八大法人公司及百貨保養品牌，成立以國際市場為目標的「朕天億創全球平台」，搶攻顏質經濟千億市場，預計五年內達新高峰，赴美IPO上市。有 「專利面膜女王」之稱的創辦人妍容老師於開幕盛典現場，首創百貨品牌開放代理之姿，攜手多位國際品牌代理與百位人氣直播主，行銷超級明星產品「超能貴婦霜」，開幕當日即創下破億輝煌業績，為全球首發創下美麗奇蹟。

｢朕天億創全球平台｣創辦人妍容老師感性的表示，台灣擁有卓越的生醫技術，不應侷限在地理環境、語言文化等考量，面對千億全球美業市場，除既有SOGO、微風、誠品等實體百貨通路，在5G數位趨勢發展下，透過全球行銷、品牌代理，精準全方位策略布局，｢朕天億創｣要讓全世界看見台灣美業研發真實力。

有別於一般委託生產的貼標銷售品牌，亞洲沛妍生醫集團擁有幹細胞實驗室及醫生博士群，從自主創新研發到掌握核心技術，榮獲多項國際獨家專利與FDA安全品質登錄。「朕天億創全球平台」一成立，立即吸引大中華區多個地區代理商高度關注，由上海總代理代表親臨會場簽約，以高達壹仟萬人民幣的金額，搶先拿下上海地區，成為大中華區第一個區域總代理商。

為協助品牌代理創業加速、提供消費者感動服務，同為企業家背景的妍容老師更首創「朕天領袖財商學院」，結合海內外多位專業戰略顧問群，積極培育朕天代理商具備國際商戰、專業素養和人文關懷高度視野，在全球競爭市場中以穩健踏實的步伐，邁向嶄新未來。

為慶祝「朕天億創全球平台」隆重開幕，創辦人妍容老師嚴選集團高回購率—合百位直播主，進行全球首賣，提供大眾保養新體驗！《超能貴婦霜》榮獲台灣第一品牌獎、國家生技大獎，全球獨家幹細胞專利技術的美白抗老化修護成份，嚴選台灣蘭花做為主原料，萃取出再生、抗氧化及修護的有效成分，不限膚質、年齡、性別皆可使用。果真新品一上線就吸引眾多粉絲目光，開幕日全球連線，總業績以破億亮眼成績，刷新美妝市場紀錄。

受新冠疫情影響，全球供應鏈飽受衝擊，亞洲沛妍生醫集團積累近二十年來的市場供需及應變實力，逆向思維，成立「朕天億創全球平台」，要如同太陽一般，照耀地球上的每個角落，聯手世界各地合作夥伴，創造源源不絕的美妝新商機，更滿足消費者在百貨品牌、商品服務上「安全有效」的高價值需求，在全球後疫情時代，打造最值得期待的美業新商機、攜手開創美業新世紀。

(中時 )