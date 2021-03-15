總統府人令 廖俊智為中央研究院第十二任院長 18:502021/03/15 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府3月15日發布總統令，特任廖俊智為中央研究院第十二任院長。任期自中華民國110年6月21日至115年6月20日止。 據中央研究院評議會會議規則，中央研究院院長在第一任任期將屆滿而有意連任時，應於任滿前一年，由評議會執行長召集會議，推定臨時主席，主持院長連任投票事宜，院長連任投票用無記名方式，得票數以出席評議員過半為通過。 台南知事官邸生活館「十藝家聯展」 成立文創學院及青年設計聯盟 專家：若為台與陸攤牌 美恐落敗 (工商 ) #院長 #連任 #中央研究院 #總統府 #廖俊智 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 惡煞報復仇家「慶記」伺候 找2少年槍手狂掃13槍 13:242021/03/15 社會 恆智重機 發展AMR無人搬運車 04:102021/03/15 產業特刊 藍議員盼蘇巧慧 爭取淡北道路 04:102021/03/15 地方新聞 揭林月雲搶蔡貴照老公內幕 于美人曝正宮女兒：恨死侯佩岑 10:022021/03/15 娛樂 汐止警志工中隊成立烘內暖心站 成立「實物銀行」及時傳愛 15:032021/03/15 寶島 北市消防局與大誠高中攜手 開辦汽車修護訓練班 15:242021/03/15 寶島 JR紀言愷狂風暴雨堅持帥 冰凍臉、天然溼全入鏡 15:112021/03/15 娛樂 康達智會計處理不當 夏普吃悶虧 10:202021/03/15 財經 18歲富少駕賓士撞女騎士命危 母道歉發三頁聲明：沒不理傷者 10:332021/03/15 社會 以阿妹為榜樣 學子開心秀成果 04:102021/03/15 地方新聞 泰國老嫗頻說「492號」 豐原警助迷途的她返家 15:522021/03/15 寶島 財經熱門新聞 美債又爆炸 台積電大咖棄息？專家1句忠告救散戶 - 財經 Fed老大不救？美債殖利率失控 橋水警告指數投資如龐式騙局 - 財經 股東會＋融券回補潮將至！ 14檔雙高股 蓄勢待發 - 財經要聞 - 工商時報 兇手是誰？衝破6萬美元大關又崩 比特幣暴跌5千美元 - 財經 散裝船運 迎十年高峰 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。