總統府3月15日發布總統令，特任廖俊智為中央研究院第十二任院長。任期自中華民國110年6月21日至115年6月20日止。

據中央研究院評議會會議規則，中央研究院院長在第一任任期將屆滿而有意連任時，應於任滿前一年，由評議會執行長召集會議，推定臨時主席，主持院長連任投票事宜，院長連任投票用無記名方式，得票數以出席評議員過半為通過。

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