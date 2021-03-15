KKday上周率先開賣的「帛琉旅遊泡泡夢想包」，甫推出就創下當日網頁瀏覽量超過萬人、3天銷售量近千筆的熱絡買氣，而今（15日）KKday也再宣布加碼，此次將釋出上百萬的獎項，25日前購買即獲贈KKday折扣券與台北101觀景台門票優惠券，還有機會抽Xpark門票的驚喜福袋等獎項，而31日就將正式抽出「未來帛琉夢幻群島多日遊」頭獎。

(中時 )