KKday帛琉旅遊泡泡 99元抽獎再加碼 18:512021/03/15 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 KKday上周率先開賣的「帛琉旅遊泡泡夢想包」，甫推出就創下當日網頁瀏覽量超過萬人、3天銷售量近千筆的熱絡買氣，而今（15日）KKday也再宣布加碼，此次將釋出上百萬的獎項，25日前購買即獲贈KKday折扣券與台北101觀景台門票優惠券，還有機會抽Xpark門票的驚喜福袋等獎項，而31日就將正式抽出「未來帛琉夢幻群島多日遊」頭獎。 嗑．Buffet－歡慶加拿大美食節 台北遠東Cafe爐烤肋眼牛排吃到飽 離島旺季 立榮假期機加酒最低3,888元起 (中時 ) #KKday #帛琉旅遊泡泡 #獎項 #99元 #抽獎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 挑好空調抑菌除溼一把罩 04:102021/03/15 時尚消費 國境開放衝第一 KKday帛琉旅遊泡泡夢想包熱賣 14:432021/03/15 財經 玩台帛旅遊泡泡 限半年內未曾出國 04:102021/03/13 焦點要聞 零錢理財 國銀祭神器吸客 04:102021/03/14 財經要聞 長榮連鎖酒店慶周年 五星住宿券下殺2折起 14:242021/03/12 財經 職場》崇友實業員工超強運 神手3天抱回2大獎 17:432021/03/15 生活 想跟上帛琉旅遊泡泡 須半年無出國史、無居檢紀錄 14:462021/03/12 生活 搶攻國旅商機 長榮酒店住宿券下殺2折 13:502021/03/12 生活 帛琉泡泡傳4月出團 指揮中心回應了 14:312021/03/12 生活 15檔派息創高 法人捧 04:102021/03/13 證券．權證 超市量販鳳梨價格穩品質高 04:102021/03/12 時尚消費 玩食熱門新聞 藏壽司什麼最好吃？員工最推這7款「還有隱藏版吃法」 - 玩食 金門星光節迎遊客人潮 金湖飯店醫護優惠3.6折 - 玩食 協助鳳梨農 福容高雄店推出「好運旺起來」生日宴 - 旅遊 - 工商 bbq「鬼怪」炸雞怎麼點？員工私心推Top6口味：內行人才知 - 旅遊 最難喝手搖茶 網友一面倒「這兩家」：便宜不是沒道理 - 玩食 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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