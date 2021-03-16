晶圓代工廠台積電高階主管2月持續加碼自家公司股票，4人合計增加18張多，值得關注的是，多位副總經理級主管近2年來共加碼278張。

據公開資訊觀測站資料顯示，台積電財務副總經理暨財務長黃仁昭2月自集中市場加碼買進自家公司股票12股，歐亞業務資深副總經理侯永清也加碼611股，品質暨可靠性副總經理何軍加碼3張，業務開發資深副總經理張曉強持股增加15張。

黃仁昭等4人合計加碼18張多，較受市場關注的是，黃仁昭自民國108年9月接任台積電財務長暨發言人後，已連續18個月自集中市場加碼買進台積電股票。

侯永清過去2年中，也多次自集中市場買進台積電股票，持股增加超過23張；張曉強自去年9月起已連續6 個月買進台積電股票共68張。

台積電歐亞業務資深副總經理何麗梅、人力資源副總經理馬慧凡、企業規劃組織資深副總經理王建光與研究發展組織平台研發副總經理吳顯揚，也都曾加碼買進台積電股票。台積電近2年副總經理級主管共加碼278張。

台積電於今年1月創下新台幣679元歷史最高價後，股價轉趨震盪，不過，台積電主管持續加碼持股，市場解讀，對台積電營運前景深具信心。（編輯：楊凱翔）1100315

(中央社)