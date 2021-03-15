多家在緬甸中資工廠被砸並縱火

昨日下午緬甸仰光萊達雅工業區受到當地民眾暴力衝擊與縱火長達10幾小時後，仰光當局已宣佈對當地2個區實施軍管。大陸駐緬甸大使館證實，工業區中有32家陸企遭破壞，2名中國員工受傷，財產損失初步統計至少2.4億人民幣(合台幣10.6億元)。許多中資企業員工已撤離，部份仍在廠內固守，暴力衝擊時有所，情況相當危急。

據陸媒《環球時報》報導，中國駐緬甸大使館證實，截至15日中午，14日發生的仰光萊達雅工業區中資工廠遭打砸，共有32家中資工廠受損，2名中國員工受傷，無人死亡，財產損失2.4億人民幣。工業區雖宣布進入軍管狀態，但區內沒有看到軍人，中資企業人員部份撤往市區、部份留守廠房，搶劫與破壞仍持續發生。

報導說，15日上午進入仰光萊達雅工業區的道路被大面積設阻，幾近癱瘓。一位從事旅遊業的張先生表示，馬路上到處有水泥木料沙袋設置的路障，汽車只能迂迴前進。通往工業區的大橋上到處是燃繞的灰燼，在回萊達雅鎮區的路上沒有看到軍人和軍車，也沒看到任何員警，除了幾個騎摩托車的可疑人員以外，沒有看到類似昨天那樣的暴徒聚集的景象，外國人與當地有錢人都躲到市區內酒店。

在當地經商的大陸商人魯同表示，昨晚一直在密切觀察事態的發展，沒怎麼敢睡， 今天早上至少不像昨天濃煙滾滾，也沒有聽到槍聲，不過他現在還在工業區的家中不敢出門。另一位中國員工欽素琳說，軍管後曾來了3、5百名軍人，看起來比昨天安全些，但現在廠區沒有任何軍人在看管，工廠的安全都落在廠內員工身上。工廠最擔心的問題還是被縱火，因此，她們已經把廠內的燃氣罐、燃料等易燃物品安置到了更安全的地方。

另一位中國籍楊老闆表示，他在工業園區裡有兩家酒店、一家公司，全都在昨天遭到當地暴徒的打砸，「整個事件從昨天下午1點半一直延續到今天淩晨3點，可能來了好幾批人，有鬧事的、趁火打劫的，還有偷東西的，他們都帶刀帶棒，確實很恐怖。」今天中午又有持刀的暴徒出現，對很多同事造成巨大的心理負擔，搶劫的情況仍持續發生。

(中時新聞網)