縣府補助全縣65歲以上長者驗配敬老眼鏡，除了至公所社會課辦理申請，即日起彰化市新增11個聯合里辦公處也可同步受理申請作業。（圖／彰化市公所提供）

彰化縣政府首度開辦補助65歲以上長輩免費配老花眼鏡，全縣26鄉鎮市逾21萬長者受惠，其中彰化市長者就有將近4萬人，彰化市長林世賢15日上午宣布，即日起新增全市11個聯合里辦公處同步受理申請，體恤長者免於奔波之苦。

林世賢表示，依縣府補助程序規定，65歲以上長者必須先到各鄉鎮市公所社會課申請，公所自3月2日至12日之間，累計已受理4402件，短短10天已逾1成長者辦理，申請情形十分踴躍；為了體恤長者們避免往返奔波，加上防疫考量，避免群聚傳播，因此即日起增加11處受理申請據點。

林世賢說，即日起長者可攜帶身分證、印章至全市11個聯合里辦公處辦理申請，若行動不便者也可委由家屬代為申請，透過線上即時登錄系統後，長者當天申請完畢，即可到各特約眼鏡行選配，全縣共有147家特約眼鏡行，在彰化市有42家。

據縣府統計，彰化縣65歲以上的長者逾21萬人，老年化比例高達16％，然而多數長者忽略自己眼睛保健與視力健康，即使感到視力模糊，仍捨不得驗光、配戴老花眼鏡，連帶影響生活品質。

彰化市金特麗眼鏡行負責人、彰化縣驗光師公會理事長葉士正表示，縣府補助長者驗配老花眼鏡，原則上每副補助金額350元，但若有近視或遠視度數，鏡片度數超過部分仍會補助，若是挑選濾藍光、變色或多焦等特殊材質鏡片，長者就需自費負擔額差額。

葉士正說，縣府特約店都有專業合格驗光師進駐服務，幫忙配鏡前驗光確認度數，若驗光時若發現視網膜剝離、青光眼、白內障和黃斑部病變等眼睛病變、異樣，就可轉介到相關眼科進一步檢查，半個月以來，店內就轉介近20位長者就診，長者們反應、成效都很好。

(中時 )