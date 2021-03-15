張信哲不惜成本製成新專輯《就懂了》。（潮水音樂提供）

張信哲近日推出第35張國語專輯《就懂了》，聊起籌備過程，他坦言因疫情影響延期，去年上半年處於「失業」「待業」狀態很不安，「焦慮時我就走路，在我家後山走來走去，當時的確很擔心，因為有員工要養，我必需負起責任，所以下半年到上海策展，展示自己收藏的美女月分牌」。

張信哲於疫情期間常去花蓮，坦言在花蓮鄉下有塊地，還養了4匹馬、擁有輕航機，並且蓋了輕航機的機場，「幾年前和朋友們到花蓮的鄉間買地，所以鄰居都是友人，有空時就和家人回花蓮，騎騎馬，也玩輕航機」；眾人誇讚張信哲，人家是在地上旅遊，他是在空中飛，是正港的「偽出國」，他聽聞大笑說：「對耶，真的是在太平洋上空飄來飄去。」

《就懂了》是一張跨越東西方，中英文的雙軌作品，張信哲此次不惜重本，親赴瑞典首都斯德哥爾摩，與西方新銳製作人Eric Lewander和Gavin Jones閉關創作半個月。張信哲表示，《就懂了》這張專輯希望帶給大家，「懂了自己、瞭解自己，探索自己是一個怎麼樣的人，很多事情在做選擇時，不給社會帶來負擔，可以弄清楚自己要什麼」。至於今年計畫，他開心地說：「一樣是展策喔，剛好之前的展也差不多了，除了收尾，新的展也已經在腦海中構思了。」

(中時 )