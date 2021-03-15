拼裝車載挖土機壓塌水溝蓋，拼裝車傾倒壓死人。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮省道台14線，15日下午2點多發生意外死亡車禍；洪姓男子駕駛拼裝車載運挖土機，停放在路邊時，疑因水溝蓋不耐重壓突然塌陷，拼裝車因而傾覆，壓到在現場指揮的潘姓男子，經送醫急求仍告不治。

省道台14線中潭公路埔里往國姓方向52公里處、南村里附近，潘姓農民承租土地種植茭白筍，準備再整理一塊臨路的土地販售茭白筍，下午進行整地作業。

不料就在拼裝車停在路邊，準備讓挖土機下車時，右側的水溝蓋突然斷裂塌陷，拼裝車隨即下滑傾覆，剛好壓住潘姓男子。

拼裝車傾倒壓死人，埔里警方到場蒐證。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

埔里警分局愛蘭派出所員警據報，趕到現場並調用吊車移動拼裝車，但是潘姓男子胸、腹部遭受車斗重壓，救出時已失去生命跡象，經送往埔里基督教醫院急救仍告不治，讓家屬傷痛不已。

警方指出，事故現場塌陷面積長約9公尺、寬度約1.4公尺；洪姓男子並無酒駕，至於事故發生原因，還要進一步調查釐清。

(中時 )