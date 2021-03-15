台積電周三（17日）將除息2.5元，今（15日）開盤以平盤價614元開出，盤中一度下跌5元至609元，收盤則小跌3元，收在611元，分析師指出，明（16日）的收盤價應該要收在613元以上，才能站穩5日線、10日線，對未來的走勢才會比較正面。

台北股市今日開盤以16256.58點、小漲1.4點開出後在平盤上下震盪，終場集中市場加權股價指數以16249.33點作收，下跌5.85點，盤中上下震盪87點，是近期來震盪幅度相對較低的一個交易日，啟發投顧副總經理李永年表示，今天的走勢，已經比預期來得好，而台股的狹幅震盪，顯示市場在觀望，外資小幅賣超29.73億元，也是在觀望，看美國紓困案推出後，等錢真的灑到市場，會不會讓公債殖利率下跌。

周三股市有一件大事，就是台積電除息，李永年指出，這也是今日股市觀望氣氛濃的原因。對於外資會不會有棄權賣壓？台積電能不能秒填息？他表示，不要去預測，因為決定權在外資手上，不過因為台積電占台股權值大，除息日指數會直接扣掉21點，以技術面來看，周三月線、周線會同步扣抵高指數區，因此這兩天指數一定要往上，否則下半周月線、周線會往下壓，容易造成蓋頭壓力，以後要再翻空為多，困難度就會提高，如果明後天指數可站上16300點，周線、月線就有機會繼續往上走，大盤就會形成多頭格局。

台積電目前雖然在5日線、10日線之上，李永年表示，如果要很強的走勢，明天的收盤價希望能站上622元，但這個要求可能會有點過分，因此，最低要求明日的收盤價應該要收在613元以上，才能站穩5日線、10日線，對未來的發展才會比較有幫助，而萬一低於今日的收盤價，在除息當天就會自動跌破5日線、10日線，如此一來，三條線都會往下翻，對台積電走勢會形成壓力，連帶對大盤指數也會形成壓力，對多頭不利。

至於要不要在除息前接台積電來賺股息的問題，李永年說，一般來說，要不要參加一家公司的除息，要看殖利率夠不夠高，以目前台積電一年配10元來說，股息殖利率不算高，另一個考慮因素則是能不能在很短的時間內填息，才能真正賺到股息，此外還要看未來營收表現、盈餘等，如果能持續走升，未來遲早會填息，投資人如果認為不樂觀，就不要參加，但如果跟大家一樣都對台積電的未來展望很樂觀，那就參加。

(中時新聞網)