新北市某私立大學法律系畢業的劉姓男子未考取律師執照，卻偽造法律事務所名片、律師證書等文件，2017年至2020年間與林姓大學同學、吳姓女友合夥，林男、吳女佯裝成書記官或律師助理，收取3、4萬元的訴訟費用，期間吳女甚至陪同當事人到北檢收取證件，偽造「北檢勘驗物證收受證明書」單據，行徑相當大膽，短短4年內詐騙約812萬元；新北地檢署今依詐欺取財、違反律師法等罪嫌起訴3人。

起訴書指，30歲劉男與林男、吳女為大學同窗，劉男與吳女為情侶關係，但3人皆未通過律師考試，劉男在大學就讀期間就變造律師證照，並對外自稱律師辦理訴訟收費，甚至運用自己的法學知識在網路發表文章，營造專業形象，2017年起與同窗合夥，向被害者收取每件民事訴訟4萬元、刑事訴訟3萬元的費用。

劉男甚至指示吳女冒充書記官，要求她配戴書記官識別證，要求被害人交出存摺和土地所有權，另外也指示林男冒充律師助理出席調解會，向被害人收取數萬元的撰寫書狀費，並共同瓜分詐騙金額，劉男為了博取信任，甚至偽造法院判決、司法官證件、各大公司行號顧問律師聘書。

另外，劉男在2018年間曾接獲吳男委託，處理一筆1200萬元不動產民事糾紛，未料劉男卻叫吳女假扮書記官，偽造勘驗物證向吳男收取證明書，再利用吳男的土地、建物權狀至地政事務所，企圖貸款450萬元，所幸吳男查覺有異，劉男並未得逞；直到被害人到法務部律師系統查詢劉男姓名，才揭穿劉男行騙一事，陸續有被害人報案求援，新北檢指揮偵辦才將3人查獲到案。

檢方發現，3人行騙4年間共詐騙812萬多元，實得金額高達360多萬元，被害人多達15位，認為3人使用詐術，使被害人誤信，已嚴重破壞司法威信，損害司法人員形象，因此依詐欺取財、偽造文書、違反律師法罪嫌起訴3人。

(中時 )