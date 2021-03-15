「戰地小學堂」親子遊戲場，內部設施多樣有趣。（李金生攝）

台灣燈會首次移展金門，璀璨繽紛的「金門星光節」將於本月27日隆重登場，預期迎來一波波的遊客人潮。金湖飯店與金湖廣場搶搭觀光列車，推出向防疫英雄致敬的「醫護專屬優惠」專案，配置丁丁車賽道、水彈射擊的「戰地小學堂」也同步啟用，讓親子遊留下最美好的回憶。

金湖飯店說明，「醫護人員專屬優惠」方案持續至今年6月底，醫護人員持相關證件或工作證入住每晚只要3200元起，依照入住天數不同，可享續住優惠最高2.9折。以精緻客房訂價每房1萬800元計，3天2夜每晚只要3900元，相當於下殺3.6折，住越多天越划算。

「戰地小學堂」親子遊戲場，內部設施多樣有趣。（李金生攝）

「戰地小學堂」親子遊戲場配置丁丁車賽道、水彈射擊體驗場地。（李金生攝）

另3月底前購買醫護元力餐盒，可享專屬優惠價99元，另醫護人員持相關證件或工作證與不限金額消費單據，即可至廣場4樓Homee cafe兌換美式咖啡1杯，替前線醫護人員加油打氣、補充活力。

金湖飯店坐落於太湖畔，湖光山色美景就在眼前，連通金湖廣場享受離島免稅購物服務，吃喝玩樂一站購足，館內除有健身房、游泳池外，還有全新「戰地小學堂」親子遊戲場，精心設計兒童碰碰卡丁丁車賽道、水彈射擊闖關體驗、體感投影互動遊戲區等豐富多樣設施，是親子遊金門的首選。

3月底前購買醫護元力餐盒，可享專屬優惠價99元。（李金生攝）

金湖飯店與金湖廣場推出「醫護專屬優惠」專案，配置丁丁車賽道、水彈射擊的「戰地小學堂」也同步啟用，讓親子遊留下最美好的回憶。（李金生攝）

縣府觀光處規畫的「金門星光節」將於本月27日開展至5月底，也是台灣燈會第1次移展離島，將展出「傳藝風華燈區」及「動物星光燈區」共計71座燈組，各個造型多元有趣，讓訪金遊客多了一處浪漫打卡景點。

(中時 )