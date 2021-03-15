公平會15日與多層次傳銷業者溝通，與會業者多盼能由現行「報備制」改為「許可制」。公平會發言人陳志民指出，由於業者本身對「許可制」的定義並不一致，因此會中達成的共識是，由業者各自研擬提出「許可制」的定義，以及期望主管機關「許可」的範疇，再聚焦討論。

對多層次傳銷是採「報備制」或「許可制」，陳志民指出，業者間有不同的看法，即使是「許可制」，在定義上也各自有不同的意見。

陳志民指出，多層次傳銷採取「報備制」，主要是因為《公平競爭法》的精神是鼓勵競爭，不應設定進入門檻，「許可制」的許可本身就是設定限制，如同設了進入門檻。

但是，主張「許可制」業者，是依據其他採取許可制的國家為例，認為讓政府決定以許可誰可以從事多層次傳銷，有利於主管機關的管理，然而，對許可的定義與範圍，與會業者的意見也不一致。

公平會指出，目前已將其他國家對傳銷事業的管理規範、台灣許可行業相關規範、現行報備制的足之處等資料彙整，會中，也請業者將許可制定義、希望主管機關「許可」的範疇提列，再聚焦討論。

此外，公平會指出，會中也達成共識的是，有關營業項目的變更，由現行15天內必須報備，延長一倍，也就是30天，一個月。

(工商 )