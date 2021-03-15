近年的電競熱潮擴展得越來越快，根據Newzoo調查報告顯示，全球電競玩家高達15.5億人、電競產值預期在2021年突破16.5億美元，與2018年相比大幅成長了82%，而不少品牌都陸續接連推出全新的電競類商品，以趕快打進玩家市場，像智慧手表品牌Garmin也看準了時機，特別為玩家打造了本我系列GPS智慧腕錶─「Instinct Esports電競潮流版」，而微星更推出了萬元的27吋IPS 2K螢幕，讓玩家更好入門踏進電競的世界。

Garmin 全新的「Instinct Esports 電競潮流版」結合了獨創STR3AMUP!電腦直播程式，可即時將心率、壓力指數和身體能量指數顯示在直播畫面上。（Garmin提供）

Garmin的「Instinct Esports電競潮流版」就內建了業界首創電競模式，結合Garmin持續性的健康監測追蹤技術，可在遊戲中準確紀錄玩家心率、壓力指數與身體能量指數，並搭配超過30項運動模式、進階睡眠偵測等健康數據監測，可觀察長期身心狀態趨勢分析，更可結合Garmin獨創STR3AMUP!電腦直播程式，即時將心率、壓力指數和身體能量指數顯示在直播畫面上，讓直播主能與觀眾分享最直接的快感。

微星就看準入門電競玩家的需求，全新的Optix G273QF平面電競顯示器就搭載Rapid IPS液晶面板、WQHD(2560 x 1440)高解析度、178寬視角廣色域、配置165Hz刷新率與1ms (GTG)反應時間，還能透過微星獨家功能開啟夜間畫面模式，搭配兼容NVIDIA G-Sync技術，更充分享受臨場感，定價1萬1900元對入門者來說正剛好。

微星的Optix G273QF平面電競顯示器，定價1萬1900元。（微星提供）

微星的Optix G273QF平面電競顯示器，定價1萬1900元。（微星提供）

Garmin 「Instinct Esports電競潮流版」在台限量販售，採潮流電競黑紅設計、預載3款亞洲限定電競表面，定價9880元。（Garmin提供）

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