桂盟國際（5306）今（15）日董事會通過2020年度財報，受惠全球自行車市場需求強勁及產能利用率提升，去年獲利大賺12元的歷史新高，毛利率、營業利益率及稅後純益率三率三升，同步創下歷史新高！桂盟董事會同時決議，將大方配發每股現金股利7.2元，股息同樣創歷史新高！

桂盟2020年合併營收達61.3億元，年增17％，稅後淨利達15.1億元，年增率高達50％！桂盟集團在全球自行車市場需求提升，2020年第二季起產能利用率就開始上揚，帶動毛利率達46％、營業利益率達32％、淨利率達25％同步創下歷史新高紀錄。

桂盟表示，受疫情影響，自行車產業出現供應短缺，這一波自行車補庫存及需求熱潮，從入門車款開始，逐漸延伸對中高階運動休閒車款及電動自行車款也出現強勁需求，造成自行車供應不及，許多民眾改在補修通路購買零件更換，造就補修市場同步上揚，對自行車零件供應商而言，除要趕上對整車廠的需求，也要加緊對補修市場的供應。

桂盟進一步表示，以目前全球市場所需，估計在庫存補充與市場需求增加，未來幾個季度自行車熱度不減，目前桂盟各工廠的產能利用率仍維持高檔外，桂盟已部署增加10％產能，以因應未來整體自行車市場的增長。

近年來，電動輔助自行車（e-bike）熱潮興起，各品牌無不推出多款e-bike來對應市場需求。桂盟順應此風潮，早已推出電動自行車專用鏈條，以更高的嵌合力、耐磨耗來因應電動輔助自行車的高扭力及高磨耗。2020年電動自行車專用鏈出貨量年增達20％，2021年也將規劃增加更多產能來因應電動自行車的需求。

此外，桂盟的非自行車零件的各事業部銷售，自去年第4季起回到成長軌道，2020年全年營收年增13％，自去年12月起，營收都呈現年增、月增，顯示桂盟的非自行車零件的營運，在疫情後回歸正常，也是桂盟在未來營運上另一股成長驅動力。

法人表示，桂盟集團擁有完整的全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，在目前自行車市場需求提升的情況下，桂盟得以盡最大能力來滿足市場的強勁需求，帶動今年前2月，桂盟合併營收達11億元，年增71％，業績表現亮眼； 預期未來數季，高階自行車、電動自行車的需求可望接續，同時歐美補修市場也將步入旺季，自行車產業及桂盟的營運表現值得期待。

(工商 )