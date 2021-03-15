基隆市議會15日舉行臨時會，市議員紛紛對於「國門廣場」、「城際轉運站」工程進行詢問，包括，交通配套措施及未來發展等，對此，市長林右昌表示，基隆港從西岸到東岸整體規畫有終極方案，目前都只是過程。

林右昌表示，市府希望藉由國門廣場計畫，讓整個內港第一排全部打通，變成是人行環境跟人本空間，未來拆完天橋後，首期工程就是處理地面，包括陽明海洋文化藝術館前面不平路面、舊公車站也會重新整改建，完工後，從西岸郵輪旅客中心沿著港邊都會是順平的道路。

林右昌說，現階段西4、5、6碼頭已清空，港公司完成招標，將進行腹地整平，面積總計4.168公頃，興建「基隆港旅運複合商業大樓」，但仍在進行建築細部設計，還要2至3年才會施工，位在對岸東2、3的郵輪旅客大樓，預計4月可以拿到使用執照，除了觀光客使用，屋頂上的「空中花園」是開放公共空間，不需要花錢就可以進入，現階段與港公司協調，以24小時開放為目標。

林右昌說，東3碼頭底部正是港警總隊，未來也將進行遷移，目前行政院完成核定，經費已到位，將由港務公司進行代拆、代建工程，而東4、5的軍用碼頭，正在進行軍港西遷計畫，今年底第二期營社會蓋好，第三期建置體育、運動設施等場館工程，明年農曆年後完工，軍港西遷會在明年上半年完成。

此外，林右昌提及，正與港公司洽談，軍港遷移後，把海軍陸戰隊的威海營區整平，未來東岸就有腹地，不僅辦活動有場地，也能作為臨時停車場等。

(中時 )