苑裡鎮與三義鄉交界的火炎山，獲選台灣百大必訪步道第一名，近年又因戶外運動風氣盛行，吸引無數民眾造訪並在懸崖邊拍下美照，但因火炎山地質鬆軟易崩，不只山友呼籲，主管機關也增設告示牌、拉起封鎖線，提醒勿靠近懸崖取景拍照，近日卻又有遊客涉險，讓人捏把冷汗。

住在火炎山附近的苑裡鎮民蔡玉清常遠眺山上景致，多年來發現不少山友站在地基掏空的懸崖邊拍照流彈，他近期觀察，因疫情關係，許多遊客轉往山上健行，假日幾乎上千人造訪，甚至還要排隊上山，懸崖邊可見整排遊客，幾乎都要把火炎山站滿了。

火炎山海拔約600公尺，山谷荒漠的壯麗景致吸引許多遊客朝聖，並穿越警示線坐在懸崖邊，拍下登山美照。但因火炎山土質屬於礫石混雜砂石地質，易受豪雨沖刷、風化作用頻剝落，蔡玉清更清楚記錄下，遊客拍照的熱門角度，已經出現掏空現象，因此不只大、小峽谷處皆有設置告示牌，警告登山客「斷崖掏空，請勿靠近」。

「真的就是拿命在開玩笑」，蔡玉清表示，雖然美景壯麗迷人，但大家站的位置是最危險的地方，何時會崩塌也不曉得，每每看到都感到膽戰心驚。

林務局新竹林區管理處也多次呼籲，火炎山地形隨時在變動，肉眼難以發現，但因民眾拍照地點在自然保留區外，目前無法可管，現已增設告示牌和簡易安全設施。

(中時 )