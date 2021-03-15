比漾廣場本月趁春上市，用中外藝術為春季增加視覺美感，館內1F中庭展出72把色彩繽紛的雨傘，是與彰化和美「卡里善之樹-為愛撐傘」攜手合作的百貨首展；昨（14日）起於東大門的「宇宙財水」塗鴉視覺，則是荷蘭塗鴉藝術家FLEKS首度與商場合作的創作。

FLEKS 2000年起投身街頭塗鴉藝術，作品以生動想像力所幻想的未來世界反映時下的生活；2011年開始「In Search of Freedom」世界之旅，作品遍及歐、美、澳、亞等地，西門町電影公園也有他的創作。這次在比漾廣場東大門的全新作品「宇宙財水」，呈現富有生命力的未來城市與河流，傳達「富有」與「繁榮」的概念，展至6月23日。

此外，超過30年歷史的雨傘品牌「彩虹屋」在彰化和美成立首座以製傘工業為主題的場館「卡里善之樹-為愛撐傘」，即日起至8月中在比漾廣場也高掛72把色彩繽紛的雨傘，以「愛」為主軸，連結「春雨」、「戀愛」及「撐傘」的意向，與和美場館相呼應。

(中時 )