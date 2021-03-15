中國外交部發言人趙立堅今天公開要求緬甸，查處「打砸搶」中企的相關肇事者。至於緬甸局勢動盪，中方是否撤僑，趙立堅並未正面說明，只說希望緬方確實保護中國公民安全。

中國外交部下午舉行例行記者會。環球網報導，趙立堅在回答關於緬甸中國企業遭抗議者破壞的相關問題時，作上述表示。

趙立堅說，緬甸中資企業遭打砸搶事件「性質十分惡劣」。中國駐緬甸使館已與緬甸中國企業商會和相關企業取得聯繫，要求當地警方採取有力措施，保障中資企業的安全。

他並強調，中方將繼續敦促緬方採取確實措施，制止一切暴力行為，依法查處相關肇事者，確保在緬中資企業人員的生命和財產安全。

趙立堅又聲稱，中緬經貿合作始終基於互利共贏原則，有利於緬甸經濟社會發展，惠及緬甸當地民眾。「這些不法分子的行為不符合緬甸和緬甸人民的利益。我們呼籲緬甸民眾合法表達訴求，不被煽動和利用，避免損害中緬友好合作」。

關於中方是否撤僑的問題，趙立堅則說，中方密切關注緬甸局勢的發展，對中方機構人員安全受到的影響非常關切。

趙立堅強調，中方希望緬方採取切確實措施保護在緬中國公民安全，堅決避免類似事件再次發生。同時也提醒在緬中國公民，提高安全防範意識，加強自身防範措施。

關於緬甸局勢，他重申希望緬甸各方保持冷靜克制，從緬甸人民的根本利益出發，堅持透過對話協商，在憲法和法律框架下解決矛盾分歧，繼續推進國內民主轉型進程。「當務之急，是防止發生新的衝突，盡快實現局勢降溫」。

環球網稍早引述中國駐緬甸大使館消息稱，緬甸仰光萊達雅工業區多家中資工廠14日遭破壞，截至15日中午，共有32家中資工廠受損，2名中國員工受傷，無人死亡。據不完全統計，財產損失人民幣2.4億元（約新台幣10.43億元）。

(中央社)