由真人實事啓發的電影《聽見歌 再唱》上週六（13日）在片中本尊馬彼得校長位於玉山腳下的故鄉「南投縣信義鄉久美部落」舉行世界首映，還特地將專業的數位放映設備搬到現場，讓到戲院看電影要花費來回4、5小時車程的族人超開心，吸引8歲學童至80歲長老，共500餘人一同觀賞，全體觀眾屏息觀看到演職人員表走完才暴起如雷掌聲。

開演前先由馬彼得校長指揮的「台灣原聲童聲合唱團」獻唱，馬彼得表示：「他們在為電影配唱時，因為劇情需要，導演楊智麟要求合唱團不能唱得太完美，讓合唱團的小朋友非常不習慣，原本安排的錄音時間因而加倍。」當晚他們演唱片〈知足〉、〈拍手歌〉後，電影才正式開演。第一次看完整部電影的馬彼得表示，他盡量以旁觀者角度欣賞，避免涉入太多個人情感，他覺得電影故事前後呼應，節奏順暢，將永不放棄的主題表現的真誠感人，笑喊「除了片尾的土石流場面不如真實狀況慘烈，但至少意思到了」。

電影開演前先由馬彼得校長指揮的「台灣原聲童聲合唱團」獻唱。（華納兄弟提供）

久美部落是該片的起源地，電影開場時像認親大會，觀眾不停點出片中的小孩是誰家的，但隨著劇情走向，觀眾逐漸沈浸在故事裡，放心哭笑，直至電影放映完後仍久久不願離場，搶著跟馬彼得、楊智麟合照，感謝他們能將故鄉的故事分享給世界。該片4月9日口碑獻映，4月16日全台上映。

(中時 )