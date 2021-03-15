韓國漫畫改編影視作品好評不斷，如賣座電影《與神同行》、熱門電視劇《梨泰院Class》均是以漫畫出發。台灣漫畫近年也逐漸起步，如漫畫家阮光民的《用九柑仔店》、漫畫家左萱的《神之鄉》陸續改為電視劇外，牽猴子行銷長王師今（15）日也宣布，將改編漫畫家常勝的《閻鐵花》為電影，預計2023年上映。為台漫影視化再添一例。

王師與台灣漫畫圈淵源頗深，在漫畫大師鄭問紀錄片《千年一問》中也擔任監製一職。他表示，牽猴子繼推動遊戲《返校》電影化之後，便開始思考是否有可能尋求優秀的台灣漫畫，合作電影改編，為台灣內容產業撞擊出更大的火花。去年年底，試閱漫畫《閻鐵花》，「開始看之後真的是欲罷不能、大呼過癮，一口氣全部看完！」

王師表示，閱讀《閻鐵花》的過程中，便覺角色故事具衝擊力，影像感逼人，適合拍成電影。巧的是，漫畫出版幾天後，就接到《怪胎》導演廖明毅的訊息，「他也看了《閻鐵花》，一整個爽炸天，而且『超級想拍』！於是我鼓起勇氣，跟大辣的黃健和總編輯與常勝老師正式提案，終於有幸取得珍貴的改編權，至今仍感到無比興奮與不可思議！」

常勝畢業於復興美工，35歲辭去廣告業，投身創作漫畫的夢想，曾獲行政院新聞局劇情漫畫獎、金漫獎少年漫畫獎等獎項。《閻鐵花》以出身京劇世家的女孩閻鐵花為主角，第一集描述尚是高中生的她，某日回家，卻發現全家人慘遭殺害。閻鐵花以謀殺全家人的罪名遭陷入牢數十年，更隨監牢爆炸身亡。本應成亡魂，多年後她卻在一場網路直播現身，以京劇女伶妝容為面具，為家人復仇。

隨《閻鐵花》電影化確定消息宣布。常勝也在臉書表示，很感謝與此書相關的所有人，接下來還是會盡全力將這部作品畫好。

(中時 )