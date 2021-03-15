魏秀文15日錄JET《命運好好玩》，她近日因演唱八點檔《天之驕女》片尾曲〈遊覽車〉，歌聲引發熱議，不少網友認為實在太難聽，電視台聽到外界評論，急忙把歌曲換成她的另一首歌，她坦言負評確實影響心情，她還因此在家躲2天，最後在一起唱歌的好友鼓勵下，她才走出陰霾。

〈遊覽車〉在網路造成話題，許多網紅紛紛「朝聖」，指出其中荒謬，包含遊客演員乾杯但杯中沒茶，臨演演到後來人消失，劇情不連貫，魏秀文親自解密，MV中的遊覽車是導演在9度低溫的寒風中，死守清水休息站40分鐘才等到的觀光客遊覽車，車上所有人都不是臨演，而是在休息站巧遇的民眾。

魏秀文（左起）、何篤霖與法拉利姊開心同框。（JET提供）

至於MV中話題度頗高的兩小無猜，魏秀文笑說男生是她的兒子，女生則是導演女兒，說到這裡她不忘幫25歲兒子徵婚，「他本來就滿宅的，這次造成話題，他還挺開心的」。她曾是業績稱霸中台灣的保險業務員，退休後愛上歌唱，勤上歌唱班，目前算是歌手。被問怎樣才能唱八點檔片尾曲，她笑稱是朋友幫忙牽線。

(中時 )