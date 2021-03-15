韓國紀錄電影《盡孝的滋味》描述「流浪名廚」林祉鎬一輩子做菜給別人吃，人生最大遺憾卻是「從未為父母做過飯」，為致敬他人生中的3個母親（生母、養母、義母），他在72小時內親烹108道菜（象徵佛教中108種生命苦痛），提醒人們及時行孝，觀眾無不看得熱淚盈眶，包括宋慧喬、孫藝真、宋允兒、金惠秀等眾女神都大力推薦。

該片完美將美食、養生與孝親結合，不僅獲選首爾國際美食電影節開幕片，也受邀至全球14個國際影展。宛如「李時珍再世」的林祉鎬，強調「天生我『材』必有用」，對許多遭棄置的奇花異草，化為美味佳餚，片中一道美味「青苔濃湯」，讓年逾九旬義母一口氣喝了好幾碗，盛讚「如熬煮多時的海鮮濃湯」，還曾將落葉碾碎，混入糯米、麵粉製成飯團，更烘烤松針製成美味甜點，「我們周遭盡是食材，這是大自然的恩賜」，這些創意料理讓西方饕客為之驚艷。

林祉鎬對食材研究充滿熱情，為尋找豐富食材，常費時數年數月，停駐於某地研究功效，第一手經驗加上多年鑽研，讓他懂得如何治療糖尿病患者，並以食物藥效降低高血壓，甚至為癌症病人寫出抗癌食譜。而從小跟中醫父親習得草藥知識的他，12歲離家尋找生母的途中，常以葉為被、以草為食，為了活下去他更學習做菜，待過日式、中式以及韓式餐館，意外培養出「十八般廚藝」。看淡名利的他也曾遠赴沙烏地阿拉伯，義助3000份餐食給當地建築工地的流浪者。

該片描述林祉鎬曲折的成長故事與美味有成的人生。林祉鎬12歲離家尋母時，只知生母姓「金」，卻不料在旅程結束前才得知生母早在他3歲時就因車禍死去，養母更在他離家期間病逝，讓他痛斥自己的不孝，後來他在智異山與一位名喚「金順圭」的老母親一見如故，她為他煮湯祛寒，喚起他的童年記憶，金順圭也成了他的義母。林祉鎬孝敬義母如親生母親，一直到7年後金順圭過世。他為兌現幫義母舉辦95歲壽宴的承諾，於是以3天連續烹飪，最終端出象徵佛教108種生命苦痛的108道菜，除撫慰一心想盡孝母親的遺憾，並感念養母、生母及義母對他的愛。電影4月1日在台上映。

(中時 )