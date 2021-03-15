台商回流、科技廠辦及房地產建案開工率提升，預拌混凝土大廠國產建材實業（2504）董事會15日通過2020年財報，稅後淨利25.51億元，年增2.15倍，每股稅後盈餘1.9元，均創歷史新高。董事會也決議通過，今年每股將配發1.5元的現金股利，配發率近八成。

以國產15日股價收盤25.05元，現金殖利率約為6％。

國產建材財務副總邱隋益指出，南科半導體聚落發展成形，台商回流帶動南部房市熱絡發展，危老都更增加需求；大陸市場倍數成長，是國產2020年獲利創新高的主因。

看好台積電等科技大廠持續在南科周邊園區建廠，將帶動台灣南部區域營建榮景，對預拌混凝土需求一定會增加；國產日前宣布啟動「大南方策略布局」，除了在台南仁德購地規劃新 廠，也將同步評估其他區域設廠事宜，優化區域協同作業的供應能力 ，預期此策略可望成為2021年集團營運成長一大動能。

已取得台積電七成以上混凝土供應訂單，國產建材實業業務總經理吳志仁指出，目前在手的庫存訂單高達700萬～800萬立方米，大約要二～三年才能夠消化完畢，訂單能見度高，2021年的營運一定會比去年好。

目前在國內各地共有28個預拌混凝土廠的國產建材，2020年，在國內市場預拌混凝土的出貨量達650萬立方米，創歷史新高，市占約17.5％，為國內第一；對於2021年的出貨狀況，吳志仁指出，目前國產追求的是獲利的提升，採取「擇優出貨」策略，因此，預估2021年的出貨量將年增5％上下。而獲利成長性，則有機會衝上2位數。

由於目前在手的庫存訂單高達700萬～800萬立方米，國產建材樂觀預期，未來的三年，營收獲利都可維持成長的趨勢。

(工商 )