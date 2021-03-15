彰化縣副縣長林田富大力推崇、讚賞彰化縣美術設計教育品質很高。（謝瓊雲攝）

中區各高中職青年學子以藝會友互相觀摩，開幕活動展覽現場熱鬧滾滾。（謝瓊雲攝）

彰化藝術高中羅翊文同學自畫像，因功課課壓力大擺一副臭臉給你看。（謝瓊雲攝）

大慶商工多媒體動畫科學生以「媒市場」做為創作主題。（謝瓊雲攝）

「第一屆中區高中職校設計藝術觀摩展」15日在建國科技大學美術文物館開幕，校長江金山表示，這是有史以來第一次整合中部四縣市高中職校設計藝術觀摩展，也是一項創舉；觀摩會展期至4月9日歡迎高中職美術、廣告多媒體設計有興趣的民眾前來觀賞。

參展各校都由校長及主任親自帶領師生前來以藝術創作會友，吸引上千名美術設計相關類科師生進場參觀，展場現場熱鬧滾滾。

建國科大校長江金山表示，這是校內美術文物館首度舉辦以高中職校學生為本位的設計展，目的在協助學生透過多元學習多媒體創作、視覺設計創作，激發學生創新思考的能力；藉此發現高中職校設計群學生想表達事物之看法，提供學生適性成長與多元學習，不但促進交流且有效發展各校辦學特色。

彰化縣副縣長林田富指，建國科大願意帶頭邀請中區各高中職美術、設計相關類科的學生來參展，讓中區各校美術、設計類科學生有機會互相觀摩，進而提升美術、設計教育品質，讓學生有更佳競爭力，這是非常好的喜事，他期盼明年有更多學校共襄盛舉。

館長許文融說，這次展覽分為設計、藝術二大領域，希望透過這次設計藝術展覽與相互觀摩，激發學生擅用視覺設計、多元媒介與形式創意，冀望學子未來從事相關設計與藝術創作能有所展現。

許文融說，今年首度辦理的觀摩展，總計有10校、12科參與，分別為：台中市明台高中室內設計科、青年高中廣告設計科、慈明高中廣告設計科、僑泰高中廣告設計科及多媒體設計科；南投縣竹山高中廣告設計科、美術班、多媒體設計科，五育高中多媒體動畫科，同德高中多媒體動畫科；彰化縣彰化藝術高中美術班，大慶商工多媒體動畫科；雲林縣大成商工廣告設計科等。今年主辦單位也印製精美的設計藝術觀摩展專輯，參展作品中不乏曾榮獲全國技藝競賽前三名或佳作的作品，突顯各校辦學的心血結晶及學生多年學習的精華成果。

(中時 )