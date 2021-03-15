面板產業前幾年在北京當局大力灑錢扶持當地面板業者之下，導致LCD市價崩盤，藉此打壓日本、台灣以及南韓面板產業發展，隨著面板技術發展至OLED，三星顯示(Samsung Display)去年聲稱退出LCD市場全力發展OLED，但隨著疫情對遠端需求增加，LCD需求暴增，三星延後退出計畫。不過，最新市況指出，大陸OLED發展急起直追，恐重演當年「慘業」情況。

去年疫情爆發後來，面板需求起死回生，加上大廠三星、LG等陸續聲稱退出激烈的LCD面板產業，大陸對LCD補貼政策也不如以往過於猛烈，綠電政策提高太陽能板應用，讓曾經被稱為是「慘業」的面板產業表現強勁。

面板雙虎友達、群創近來也表現不俗。友達合併營收達256億元，年增44.7%，月減3.8%，主要是受到農曆春節、工作天數減少影響；群創2月合併營收達3.39億元，年增79.3%，月減7.9%。

隨著面板需求增溫，Samsung Display原本2020年才退出LCD面板生產的計畫，延至2021年3月底前才停止南韓牙山園區的 L8 面板廠的LCD面板生產。此外，Samsung Display也通知多家廠商出售LCD 面板生產設備，位於蘇州8.5 代產線已由 TCL 華星光電收購，L8廠的面板生產設備則是出售給深圳的裕豐隆。

Samsung Display也宣布，在2025年前投入約117 億美元資金，擴大 QD-OLED 業務，打算將目光擺在高階顯示器市場上。

據《BusinessKorea》報導，南韓顯示器產業協會（Korea Display Industry Association）指出，去年全球智慧型手機AMOLED市占率，有13.2%由大陸廠商拿下，這也是首次突破1成比重，在此之前，大陸在該市場市占率為1.1%，2019年升至9.8%。

數據顯示，從2017~2019年，京東方市占率從0.1％提高到8.8％，並在2020年通過測試成為蘋果供應鏈，2020 下半年成為iPhone 12 6.1 吋 OLED 面板供應商。華星光電、天馬微電子，以及和輝光電等大陸面板廠也鎖定OLED領域，目前正在規劃以及興建的OLED面板生產線就多達20條以上。

報導提到，雖然大陸與南韓廠商的技術仍有不小落差，但隨著大陸廠商又打起價格戰，可能讓市場競爭更加激烈，甚至如同當年LCD市場一般，南韓廠商不容忽視衝擊。

當時LCD市場面對京東方、華星光電擴大10.5代LCD面板生產線，並以低於南韓面板價格30%競爭，55英寸4K LCD面板也因如此，在2017年8月至2019年12月從192美元下滑至100美元，價格幾乎砍半。

(中時新聞網)