台灣影史最賣座BL動畫電影《鳴鳥不飛：烏雲密布》，時隔一年推出系列新作《鳴鳥不飛：Don’t stay gold》將在本週五（19日）於全台威秀影城上映。該片不曾在電影院公開上映過，但經過台灣發行商的努力爭取之下，成功取得日本製作方同意，讓台灣成為全球唯一能在戲院觀賞的幸運觀眾，不僅能半同步與日本民眾欣賞到這部精彩BL之作，更得以超越日本，享受到更棒的聲光體驗。

此外，也因為本作片長相對較短，威秀影城也將針對票價進行降價優惠，讓觀眾能以低廉票價，享受到優越的觀影品質。據悉，日本製作方聽聞本作將在台灣進行戲院映演，也十分樂見其成，更欣慰台灣影迷對本作的熱烈期待。為了感謝台灣觀眾的支持，台灣發行商也再度取得日方授權同意，15日公開只有台灣專屬的連續兩週入場特典，更多相關消息請洽「采昌國際多媒體」官方臉書粉絲團查詢。

(中時 )