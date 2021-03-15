農委會近幾年，每遇到農產品產銷失衡就大量收購以穩定價格，據立院預算中心報告指出，2019年耗資3.23億用來掩埋、堆肥及送養豬戶做飼料。對此，國民黨主席江啟臣今天表示，農發基金的重點應是事前預防，而不是每次發生問題就大撒幣，治標不治本，監院難道不該展開調查，對失職違法行為提出糾彈嗎？

江啟臣說，去年農委會為了舒緩農產品產銷失衡，動用3.23億元、超支預算，收購農產品，然後直接就地掩埋、轉製堆肥或作為養豬飼料。歷年農業發展基金均編列約1億5,564萬的預算用於「產銷調節緊急處理計畫」。

江啟臣表示，2015、2016年預算執行率都僅個位數，但2017年執行率暴增至114.92％，超出預算編列數額。去年編列1億5876萬的預算，結果實際支出竟高達6億5951萬，執行率暴增至415.43％，是預算編列數的4.15倍。

江啟臣強調，「產銷調節緊急處理計畫」是對於可能發生產銷失衡的農、漁、畜產品，作事前的預警與預防，對於認定有產銷失衡情況發生之農產品及地區，進行產銷調節及輔導，包括輔導加工處理、購貯、內外銷及促銷等。

江啟臣指出，結果農委會是收購拿來當堆肥，審計部更直指支用違反預算編列目的，對於農委會濫用預算，監察院難道不該展開調查，對失職違法行為提出糾彈嗎？

江啟臣認為，農業發展基金的設置是為了增進農民福利、促進農業發展，其中產銷調節是要健全市場機制、穩定市場價格，避免賤價傷農，重點應是事前預警預防，而不是每次發生問題，就大花人民納稅錢來解決。

江啟臣痛批，不找出根源問題，不思建立解決機制，只會大撒幣，治標而不治本，要這樣的政府何用？

(中時 )