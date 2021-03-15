金鐘視后尹馨和Selina（任家萱）前夫張承中交往2年，不過今（15日）驚爆已分手，尹馨稍後也透過經紀人低調證實，對此，Selina也發聲了親回4字。

尹馨和張承中穩定交往2年，之前尹馨罹患腎臟腫瘤時，阿中也在一旁細心照料，之前更傳出阿中有意求婚，兩人也被外界看好修成正果，未料卻突傳出分手消息，對此，Selina透過經紀公司回應「祝福阿中」。

尹馨也透過經紀人坦言「在個性磨合上，我們有一些無法克服的問題，彼此也都努力了，因此決定回到朋友的位子，我也祝福他」，據悉，阿中擔任夢想家籃球董事長後工作繁忙，壓力也很大，兩人雖同住一屋簷下，但作息不太相當，因此衝突逐漸變多，數度分合，但都是尹馨努力挽回。

聽聞阿中分手尹馨，Selina送4字祝福。(圖／本報系資料照）

阿中和尹馨交往時，不僅將她的家人照顧得無微不至，還常溫馨接送，被看好修成正果，之前更傳出阿中已向尹馨求婚，想快點結婚當爸，但尹馨卻以進度太快，談結婚還太早為由拒絕。

張承中和Selina離婚後，又陸續和主播洪藜恩、藝人吳亞馨傳緋聞，而尹馨則曾與大她8歲的元大集團二少馬維辰熱戀，本來論及婚嫁，最終卻因馬維辰堅持尹馨婚後要息影，3年戀情破局。

(中時新聞網)