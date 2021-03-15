民進黨立委王定宇近日和民進黨發言人顏若芳陷同居疑雲，今(15)日他首度現身做出回應。同黨台北市議員王世堅認為，這件事情已經燒了一周，應該是時候落幕，前民進黨立委沈富雄先是質疑王世堅的發言，並直言王定宇可以參考王世堅當年的經驗，他還認為王世堅其實可以不用出來幫忙講話，這番話也讓王世堅十分尷尬，無奈表示自己被又被沈富雄槍斃了一次。

針對王定宇同居風波，王世堅今(15日)在政論節目《平論無雙》中表示，已經講一整個禮拜，該落幕了，並坦言自己接受王定宇的說法，就讓事情到這邊。他還批評狗仔隊是選擇性針對，就因為王定宇立場鮮明，但對公私計較什麼程度，社會自然有一把尺。

王世堅認為，王定宇已經很勇敢出來說明，並為顏若芳打抱不平，指自己與顏在台北市議會共識時，她的表現很好，「我認識的顏若方式非常端正的好小孩，我不認為這件事是真的」，至於房租問題，王世堅則說，可能每個人看法不同。

不過，沈富雄指出，王定宇準備了一周，出來的方法就麼一套很笨拙，接著他話鋒一轉，直言若非今天王世堅做在他旁邊，他很難相信剛剛那番話是王世堅講的。

沈富雄對王世堅說，「不該落幕不是你能決定的，該不該落幕要看你是不是咖」，全國緋聞上千上萬，如果上報紙一天，第二天沒有了，這個算咖，王定宇現在一個禮拜了，算是大咖，但他有沒有王世堅當年大咖。沈富雄還拿一旁的藍委許淑華舉例，指若她有緋聞就不只一個禮拜，對此主持人平秀琳忍不住直言，「你的地圖炮一定要開到所有人就對了？」

沈富雄認為，王定宇來自深綠選區，不擔心連任問題，所以有恃無恐，並批評他皮厚，但他要這樣混，也要看看王世堅的經驗，指王世堅當初不指搞定緋聞對象，還搞定了她的父親及自己的正宮，並出面道歉停止選舉，最後高票當選，「王定宇比王世堅差多了，有沒有搞定顏若芳不曉得；有沒有搞定他老婆不知道；有沒有搞定顏若芳的爸爸，更不太可能」。但同時他也說，王定宇沒資格學王世堅。

聽完沈富雄這番話，王世堅尷尬回應自己躺著也中槍，語塞了幾秒後他繼續幫王定宇和延緩頰。但沈富雄質疑，很多公領域表現非常好的人，他們的緋聞大就沈受的程度到多少？似乎越大咖大家越不能原諒。

王世堅則坦言，「槍斃也是一次，沒有像我這樣被槍斃10幾次的，一件事被槍斃10幾次，今天又被我的老前輩沈大老槍斃一次，一罪N罰，罰了N次」。

沈富雄則說，他很敬佩王世堅過去的主張，但他這次可以少講一下，不用去說事情可以落幕，「這些其實都可以不講，但你還是淪陷了」。

(中時新聞網)