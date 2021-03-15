開發金控旗下中華開發資本董事陳鑫辭世 20:092021/03/15 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華開發資本董事陳鑫辭世，中華開發金控15日發布旗下中華資本開發法人董事代表人異動的重大訊息。陳鑫過去曾任中華開發工銀副總、副董，近年來擔任中華開發資本董事，為開發金控重要元老，對國內金融業貢獻甚多，離世消息引發不少金融圈舊識不捨。 夏普子公司康達智會計處理不當 影響集團獲利 400億地王級捷運開發案 上菜 (工商 ) #中華開發資本 #陳鑫 #開發金控 #辭世 #董事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國電動車網絡安全商 加入鴻海MIH聯盟 16:582021/03/15 國際 振樺電旗下瑞傳改選 華碩增3席董事 18:002021/03/15 財經 台半產品調漲 業績拚季季高 04:102021/03/15 證券．權證 兆豐銀上半年推組織改造2.0 04:102021/03/15 金融．稅務 百度AI晶片昆侖完成融資 估值傳約20億美元 15:592021/03/15 財經 日盛金疑有中資案 金管會：一定會處理 12:392021/03/15 財經 恒大汽車攜手騰訊 開發智能車用系統 18:002021/03/15 財經 沅利建設攜手日本國土開發 打造水岸宅「自慢藏」 4月初正式公開 18:152021/03/15 房市新訊 為青埔建商開後門 鄭文燦挨批建商市長 16:422021/03/15 政治 投信作帳行情啟動 連11買121億元 17:322021/03/15 財經 福德正神聖誕 中市府贈匾感謝熱心公益 18:122021/03/15 寶島 財經熱門新聞 美債又爆炸 台積電大咖棄息？專家1句忠告救散戶 - 財經 Fed老大不救？美債殖利率失控 橋水警告指數投資如龐式騙局 - 財經 股東會＋融券回補潮將至！ 14檔雙高股 蓄勢待發 - 財經要聞 - 工商時報 兇手是誰？衝破6萬美元大關又崩 比特幣暴跌5千美元 - 財經 散裝船運 迎十年高峰 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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