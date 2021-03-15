中華開發資本董事陳鑫辭世，中華開發金控15日發布旗下中華資本開發法人董事代表人異動的重大訊息。陳鑫過去曾任中華開發工銀副總、副董，近年來擔任中華開發資本董事，為開發金控重要元老，對國內金融業貢獻甚多，離世消息引發不少金融圈舊識不捨。

(工商 )