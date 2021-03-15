考試院長黃榮村15日指出，COVID-19新冠疫情總是會過去，台灣未來將要面對全球暖化之下的「新疫病」，台灣西部因海平面上升，未來也許可能會有高達百萬人口需要搬遷，不過他相信，台灣只要及早面對問題，調整心態，一定會找到解決方案。

黃榮村受台灣上市櫃公司協會邀請，以《台灣瞻前顧後50年：人才培育與災害防治》為主題進行演講。台灣上市櫃協會榮譽理事長蔡榮騰指出，黃榮村曾經以行政院政務委員身份擔任行政院九二一震災災後重建推動委員會的指揮官，他和黃榮村比較熟悉則是在國北師要升格為台北教育大學之際，了解他是個相當優秀的人才。

黃榮村指出，金球氣候變遷是台灣未來要面對的最重要課題之一，由於氣候暖化造成海平面上升，就如同荷蘭一樣，台灣西部海岸預估到本世紀末，也許將會有百萬人口需要搬遷，但問題是大家知道要搬也「搬不動」，這個問題需要大家共同面對。

另外，在教育問題方面，黃榮村指出，大家知道現在要培育雙語人才，半導體人才，加強STEM教育，但更重要的是要思索未來25年台灣人才培育的大架構在那？如何培育跨域、跨國和全球化的驅動角色？台灣大學的系統是屬於歐日模式，但其實是「歐洲身、美國頭」，制度是歐洲的制度，大家想卻是美國的那一套，他認為如果完全改成美國式，應該會比目前好一點。

(旺報 )