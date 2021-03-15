俄羅斯最新一代的主力戰車T-14阿瑪塔(Armata)在2015年就公開亮相，不過量產工作卻一直不順利，這可能與製造工廠的管理經營出問題有關。T-14的生產者-烏拉爾重機械製造廠(Uralvagonzavod)這幾年傳出數十起安全事故，造成好幾名工人死亡，有些事故甚至造成工人死無全屍。

阬衛部落格(Defence-blog)引用俄羅斯 Russian E1.RU media的報導，在過去3年間，烏拉爾重機械就發生了26起工安問題，其中5起是死亡事故。消息人士的話說，2020年12月中旬，1名工人被沖壓機壓死，同年8月，另1名工人被捲入輸送皮帶系統中，身體被扯開，相當血腥。

2018年12月5日，一名工人在主戰車測試工作時溺水身亡，該事件發生在下塔吉爾金屬測試研究所（Nizhny Tagil Institute of Metal Testing ,NTIIM），當時要測試渡河能力，結果戰車沉沒，工人被淹死。

2019年2月，一名工人在同事面前輕生。據說在此事件不久前，這位27歲的年輕人曾找過主管談工作的不愉快，仍然發生悲劇，他的朋友把輕生原因歸咎於工廠管理層。

工會領袖亞歷山大·伊凡諾夫（Alexander Ivanov）說，廠方的安全管理相當糟，而且也沒有相應的安全保險。

烏拉爾重機械製造廠是俄羅斯的戰車、裝甲車製造商，旗下擁有3萬名員工。

(中時新聞網)