遠百（2903）15日代轉投資太平洋崇光百貨（以下簡稱SOGO百貨）公告擬配發現金股利1.1元，較前一年倍數增長；遠東SOGO百貨董事長黃晴雯年初即指出，2020全年營業額達446億元，扣掉新竹站前店，與2019年持平，且在行銷與努力降低租金雙重控管下，EPS達1.28元，年增長逾1.17倍。

黃晴雯同時預估2021年後疫情時期，國人消費仍會集中台灣，包括忠孝、復興等均將進行改裝強化，期全年挑戰455億元，年成長2％。

她同時首度針對正義國宅都更大案「Diamond Towers」有其他百貨搶進商場經營表示，「不管花落誰家對東區、SOGO都好」。

至於敦化館房東易人，她強調「買賣不破租賃」，敦化館合約至2025年到期，目前不影響營運，敦化館一直以高端客群客製服務為主，據悉，新業主皇翔建設至今規畫案未確定，如果不做商場，也會把表現優異廠商移往復興店、忠孝店，與廠商共榮。

黃晴雯指出，SOGO忠孝館在十大百億店中，是全台坪效王，僅有9,188坪，且是百億店唯一沒有精品櫃的大店，一年坪效120萬元，而復興店則是雙北業績最高、全台第二大店，精品大爆發，交易筆數成長20％，涵蓋敦化館總計27個精品品牌，包括LV、愛馬仕、香奈兒、Celine、Fendi等均是全台精品坪效王。去年復興單店業績141.5億元，居大台北百貨之冠，今年3月推設計師專區，集結溫慶珠等11家台灣設計師品牌，全年挑戰145億、年增2.5％。

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