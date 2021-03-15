頂新和德文教基金會創辦人魏應充打造「棒球經濟生態圈」，除推動味全龍職棒隊復出、認養台北市天母棒球場，也透過基金會從前年起認養「接棒未來」女子棒球隊。女棒隊近年連獲佳績，近日特別將去年協會盃女子棒球錦標賽的冠軍獎盃送給魏應充，魏也向女棒球員們宣布，已為女棒隊在天母球場安排練球時段與場地，讓她們能有更好的練習環境。

魏應充長期投入基層棒球捐贈，近年透過頂新和德文教基金會捐助基層棒球球具、設備、交通車，也贊助女子棒球隊並推動職棒隊伍味全龍復出，希望吸引更多孩子培養運動興趣，讓棒球成為家庭休閒娛樂的一環，進而促進運動娛樂經濟發展、帶動上下游產業的工作機會，形成「棒球經濟生態圈」。

接棒未來女子棒球隊球員來自各行各業，有職業軍人、學校老師、服務業等等，唯一的共通點是她們都熱愛打棒球，每個周末都會聚在一起練習、比賽。頂新和德文教基金會前年起認養女棒隊，基金會魏應充創辦人除了提供女棒隊全新球衣、球具，贊助交通、住宿與比賽經費，更安排專業教練指導，還親自帶著味全龍教練團至練習現場協助與鼓勵。接棒未來女子棒球隊也不負眾望，連續2年拿下全國女子棒球錦標賽冠軍，並代表中華隊奪下亞洲盃亞軍！

如今味全龍職棒隊回歸、落腳天母棒球場，魏應充特別叮嚀球團，要給接棒未來女子棒球隊一個「家」，除了休息室之外，包括重訓室、打擊練習場都特別安排專屬時段，讓女棒球員能夠有更好的環境練習。魏應充表示：「女棒隊也需要專業練球場地，最重要的是不要受傷，期望球員們的球技更上一層樓！」

接棒未來女棒領隊謝榮瑤說：「現在回想還是非常感謝魏創辦人，看到這群女孩子對棒球有夢想，願意贊助認養這支球隊，現在還安排天母球場作為女棒的練球場地，讓這群女孩子有一個家！魏創辦人除了將味全龍帶回球場上，也同樣關心基層棒球的困境，願意培育基層棒球人才！」

見面會上，女棒隊也把去年協會盃的冠軍獎杯獻給魏應充創辦人，感謝他對女棒隊的支持與協助，並表示未來會持續精進球技，讓更多人知道原來女生也可以把棒球打得這麼好！接棒未來女子棒球隊目前正全力備戰今年全國女子棒球錦標賽，目標是奪下冠軍、取得亞洲盃代表權。

(中時 )