為遏止近來炒房歪風，行政院拍板「房地合一稅2.0」版本，延長「短期持有」的年限。對此，國民黨前主席朱立倫今天表示，打房改不了房價上漲的趨勢，他建議透過修法及政策，幫年輕人提高薪資，此外，政府應加速建設外環地區的基礎建設，同時提高利息補貼及年限，才能讓年輕人早點買房。

朱立倫在臉書以「居住不正義的20年，高房價低薪資的台灣」為題發文，他秀出台灣這20年來高房價低薪資的真象，根據信義房價指數的統計，2001年1月1日的房價指數是100點，2020年底的最新指數是315.75點，也就是說台灣平均房價在過去20年間漲了3.15倍，平均每年約漲6％。

朱立倫說，而同樣的20年間，台灣的平均薪資從每月3萬4436元提高到4萬2885元，如果調整過通貨膨脹，實質薪資從2001年的4萬0346元升至去年的4萬1538元，平均每年約漲0.15％，基本上等於20年來的平均薪資都沒有變。

國民黨前主席朱立倫今天在臉書以「居住不正義的20年，高房價低薪資的台灣」為題發文。（摘自朱立倫臉書）

朱立倫點出，這就是台灣人常說的房價一直漲，唯有薪資不漲，政府多次的打房，並不能改變房價繼續上漲的趨勢；然而，國人期待有一個自己的家的想法卻從未改變，執政者不想面對這樣的真相，祭出的房地合一稅又只能短期影響交易，「房價上漲的壓力卻改變不了」。

朱立倫認為，政府真正應該用力的是加快建設都會周邊地區的建設，讓捷運，交通，公共及教育設施完備的外環區域成為新的選擇，讓新購屋的朋友可以從相對比較低價合理的外環區域開始購屋，同時將預算多投入在支持年輕朋友早日購屋的補貼及貸款免息上比較實際。

朱立倫疾呼，政府急需解決台灣長期低新的問題，如果按照房價指數，現在的平均薪資應該是10萬8732元而不是4萬2885元。雖然這是不可能的，「但政府至少每年以平均薪資成長3％作為施政目標」，透過各種修法及政策來推升平均薪資，讓20年薪資不漲的惡夢成為過去。

(中時 )