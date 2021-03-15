高雄流行音樂中心預計今年啟用，首次展示3D沉浸式音響系統（immersive sound）對各種曲風的駕馭情形。（高雄市文化局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄流行音樂中心（以下簡稱高流）預計今年啟用，室內表演廳「海音館」全場域滿載測試「高流Play！」，將於3月27日下午3時30分舉行，邀請3千名歌迷進場，15日中午12時開放索票，結果，不到1分鐘全數索取完畢。

「高流Play！」邀請高爾宣、孫盛希、宇宙人、DJ Mykal a.k.a.林哲儀，及康康康樂隊擔任演出嘉賓，超過半數的金曲、金音入圍與得獎歌手，展現各類型的不同曲風。

15日中午開放索票，3000張票在1分鐘內全數索取完畢。文化局表示，沒搶到票的民眾也別難過，同一天還有「2021大港開場」，免費的3座戶外舞台「青春夢」、「小港祭」、「海波浪」，歡迎民眾自由入場，屆時在高流場域、駁二、蓬萊商港區，邀請民眾一起鬥陣鬧熱。

27日滿載測試除了檢視活動動線、硬體功能及場館服務等項目外，更要首次展示3D沉浸式音響系統（immersive sound）對各種曲風的駕馭情形。目前這套系統在實際產業運⽤上遍及歐美，德國電⼦團體Kraftwerk、搖滾樂團史密斯⾶船及邦喬⾶、饒⾆歌⼿Alt-J，都有結合此項技術進⾏演出，甚至是冰島精靈歌手碧玉，也在2019歐洲巡迴演出中，指定使用此系統。

(中時 )