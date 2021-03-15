麗晶精品即日起至3月28日集結上百款璀璨珠寶、時尚華服、星級美饌與精品級伴手禮推出「春意盎然」購物節活動，單日消費滿2萬元至30萬元可享滿額贈禮，包括北海道椿TSUBAKI SALON經典鬆餅、ANNE FONTAINE香氛蠟燭、晶華栢麗廳下午茶四人劵、BVLGARI OMNIA CORAL淡香水噴霧、以及BVLGARI黑茶中性香氛與蠟燭禮盒等。
獨家珠寶、時尚、香氛新品盡出，BVLGARI以獨特的羅馬風格設計推出麗晶獨家Barocko頂級柏金祖母綠鑲鑽系列項鍊、耳環及戒指；CHAUMET麗晶獨家的Josephine Aigrette Imperiale系列，以約瑟芬皇后服飾上的花圈裝飾為設計靈感，曾在韓劇「愛的迫降」造成轟動；LORO PIANA獻上麗晶獨家的TEO絲質外套；SCENTASIA麗晶獨家的The Merchant of Venice慕拉諾島系列香氛，由7種淡香精組成。
活動期間，台新銀行消費滿8萬元送限量NEO FLAM三合一多功能煎鍋與湯鍋組合，滿35萬元送BVLGARI晶耀女香、FERRAGAMO菲常先生男香、BALZANO微電腦全能電子鍋組合。美國運通黑卡會員全館消費可享3倍「會員酬賓」積分回饋、白金卡會員消費可享2倍積分回饋、消費滿百萬另有加碼贈品。
(中時 )
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