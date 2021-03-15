神隱6天首現身！ 王定宇回應同居風波：我不再租了，太太都清楚

民進黨已婚立委王定宇遭爆和小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，雖兩人澄清是房客和房東的關係，仍平息不了輿論。事件爆發後，王定宇今(15日)首度現身立院對外說明，表示也不想租了，8000元房租只有一個床位很貴，之後還要「再找」。但外界質疑明明可以住免費會館，卻還要再租新房子？資深媒體人黃暐瀚今在節目中諷刺地說，「因為王定宇沒有辦法跟大家自圓其說！」

被問到未來如何解決居住問題，王定宇說，他之前就找了好幾個地方，顏若芳的地方是其中一，之後還會再找，8000元對他來講很貴， 只有一個床位而已。另外，他提到，相關問題他第一時間就回應了，就是單純分租狀況，從一開始到現在太太家人都很清楚，這幾天也看了事情的發展，「這就是一個租屋、房東房客的關係」，他太太從租屋到不租都清楚。

黃暐瀚15日在節目《大新聞大爆卦》中談到，為何王定宇之後還要「再找」房子，主要正是因為他沒有辦法跟大家自圓其說「為什麼要去租8000元房子？」而他有問一下大同區的房價，其實房租8千元一間，還算便宜，且還算打壞當地房屋行情呢。

另外，黃暐瀚認為，王定宇此舉會激怒不少人，且相信他的危機處理是做一整套的，應該真的會去附近找房子。

(中時新聞網)