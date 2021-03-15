職場上因為工作不符合期待，憤而離職的狀況時有所聞，不過日前就有一名網友透露，自己應徵上了一間公司，工作半天就覺得無法適應，因此決定離職，但是又擔心「會在業界黑掉」，於是PO網求解，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在《Dcard》以「工作半天就離職」為題，PO文透露第一天上班覺得相當緊張，中午吃完午餐後就直接返家，並打電話通知主管表明自己「不去了」，事後他也感到相當愧疚，後悔直呼「我的人生怎麼會這樣」。

貼文一出隨即掀起熱議，有網友認為原PO此舉十分不妥，「抗壓性太低了」、「你的人生沒救了吧」、「真是草莓，請到你雇主真的很倒霉」、「如果只是因為緊張就離職，那真的很玻璃」、「真的覺得不適合、想離開，也應該要先跟主管提看看再走人，而不是直接閃人才通知主管不幹了，你這樣在業界很容易黑掉」、「離職還是建議先知會主管，直接離開公司才打電話，你名聲會被傳得超級難聽」。

不過也有不少人持相反意見，「放心，你沒那麼重要」、「我覺得這還好，早點讓彼此知道不適合，你也不會被浪費太多時間，對方也能再馬上重找人，搞不好他們根本沒差，因為很多主管都是人再找就有了的心態」、「我也有3天就不做的經驗，對方也是抱持尊重跟祝福，發現不適合就別浪費彼此時間了」、「不要太害怕，要是覺得是工作內容與環境不合適，那早點離開也無妨」、「可能待個幾小時就知道自己不會喜歡吧，不想浪費彼此時間，倒也不全然是抗壓性、草莓的問題」、「這種半天就走的，公司反而想感謝你，可以快速找下一個」。

(中時新聞網)